George Simion: ”Începem azi strângerea de semnături pentru moțiunea împotriva lui Bolojan. Victorie: Va semna și PSD. Moțiunea va trece!”

Liderul AUR, George Simion, anunță că partidul pregătește moțiunea de cenzură și o vor depune după 1 Mai

”Începem azi strângerea de semnături pentru moțiunea împotriva lui Bolojan. Victorie: Va semna și PSD. Moțiunea va trece!

Imediat facem anunțul, o să vă rog pe fiecare să luați semnături de la ce alți parlamentari ați contactat.

La ora 15:00 ne reunim la sala de grup etaj 3 pentru a centraliza semnăturile și a discuta strategia pentru următoarea săptămână”, se arată în mesajul intern transmis de Simion.

Liderul AUR, George Simion, a spus, duminică, la Realitatea Plus, că partidul pregătește moțiunea de cenzură pentru debarcarea Guvernului Bolojan, dar că aceasta nu este încă scrisă.