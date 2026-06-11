Stenograme incendiare din ședința PNL. Liberalii sunt împotriva Guvernului Tomac și discută despre anticipate

Sursă: realitatea.net

Ședința convocată de urgență la PNL pare să confirme opoziția liberalilor față de Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Potrivit informațiilor apărute din interiorul reuniunii, Ilie Bolojan le-ar fi cerut parlamentarilor să nu voteze noul Executiv, pe care l-a descris drept un „guvern paravan pentru PSD”.

Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL

Pe măsură ce ședința conducerii PNL continuă, apar și noi informații despre discuțiile din interiorul partidului. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, în cadrul reuniunii au fost formulate critici directe la adresa președintelui Nicușor Dan, pe fondul desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Aceleași surse susțin că, pe grupurile interne de comunicare ale partidului, ar fi fost transmise mesaje prin care membrii și comunicatorii PNL erau încurajați să lanseze atacuri politice atât la adresa președintelui Nicușor Dan, cât și împotriva PSD. Informațiile nu au fost confirmate oficial de conducerea partidului.

În partid se discută și despre alegeri anticipate

În timpul ședinței a fost adusă în discuție și posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, variantă care începe să fie luată în calcul în contextul blocajului politic actual. Potrivit surselor citate, acest scenariu a fost analizat de liderii liberali în cazul în care nu va exista o majoritate care să susțină noul guvern. Totodată, discuțiile din partid indică o opoziție aproape unanimă față de învestirea Executivului propus de Eugen Tomac. Sursele politice afirmă că majoritatea participanților la ședință s-au pronunțat împotriva acordării votului de încredere, urmând ca poziția oficială a partidului să fie stabilită prin votul conducerii liberale.

Știre inițială- Ședință crucială la PNL

PNL a fost primul partid cu care Eugen Tomac s-a întâlnit pentru negocieri. În urma discuțiilor cu liberalii, premierul desemnat a declarat că are încredere că aceștia vor avea o judecată corectă și îi vor acorda un vot de încredere. Totul în contextul în care Ilie Bolojan a declarat că un guvern fără o susținere explicită nu poate duce la capăt reformele de care are nevoie România.

Nicușor Dan: „Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale”

Reamintim că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, după ce negocierile dintre partidele parlamentare pentru formarea unei majorități nu au dus la un consens. Decizia a fost justificată de șeful statului prin nevoia de a relua dialogul politic și de a identifica o formulă de guvernare care să poată obține sprijin în Parlament.

„De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de faţă alegerile din 2028 (n.r. parlamentare). Vreau să spun că puţin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale şi de toate prestaţiile noastre. Românii vor guvernare şi guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate şi până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să îşi păstreze calmul şi speranţa şi îi asigur pe partenerii noştri că România îşi păstrează direcţia”, a concluzionat șeful statului.