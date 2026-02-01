George Simion, mesaj incendiar de la Vidraru. ”12 februarie, ora 12”. VIDEO

„12 februarie, ora 12. Cu toți, oriunde sunteți în țară, trebuie să vă apărați dreptatea”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou apel public, filmat chiar în fața Barajului Vidraru. În înregistrare, acesta susține că barajul ar fi o metaforă a stării în care se află România, pe care o descrie drept „o ruină”.

Mesajul transmis de la Vidraru

În clipul publicat, Simion afirmă că imaginea barajului ar reprezenta simbolic degradarea instituțiilor statului. El acuză Guvernul că ar fi transformat România într-un sistem nefuncțional și îi îndeamnă pe cetățeni să reacționeze.

„Români, suntem in al 12-lea ceas. În spatele meu este Barajul Vidraru, care, ca toată România, a fost transformat într-o ruină. Este dovada faptului că au făcut din România un stat nefuncțional.”

Apel la proteste pe 12 februarie

Simion propune o dată pentru mobilizare, cerând românilor să iasă în stradă în toată țara, la aceeași oră, pentru a protesta împotriva taxelor și a actualei conduceri politice.

„12 februarie, ora 12. Cu toți, oriunde sunteți în țară, trebuie să vă apărați dreptatea, trebuie să protestați împotriva acestor taxe înrobitoare și trebuie să transmitem același mesaj, de oriunde suntem: Stop, nu se mai poate așa. Guvernul trebuie să plece acasă”

Mesajul liderului AUR vine într-o perioadă în care dezbaterile privind taxele și politicile economice au generat tensiuni în spațiul public. Simion folosește Barajul Vidraru ca fundal pentru a accentua ideea de degradare și pentru a transmite un semnal de alarmă privind direcția în care se îndreaptă țara.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026