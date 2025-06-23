GEORGE SIMION: "NU ÎL VOM GIRA PE BOLOJAN"

Liderul Opoziției critică pachetul de măsuri fiscale

AUR nu va gira sub nicio formă guvernul austerității al lui Bolojan! Este declarația incendiară a liderului suveraniștilor transmisă în exclusivitate la Realitatea PLUS din mijlocul protestatarilor. George Simion critică dur pachetul de măsuri fiscale și spune că noii guvernanți vor doar să sărăcească românii și să distrugă afacerile. Liderul opoziției îndeamnă românii să ia atitudine și reziste în fața sistemului Bolojan-Nicușor.

„Trebuie să facem tot ce ține de noi ca aceste mărsuri care aduc sărăcia să nu fie implementate. Ne vor condamna țara pentru următorii 5-10 ani.

Mâine vom discuta direct cu antreprenorii, care și ei vor să protesteze. Este prima zi de proteste, astfel de adunări se organizează de către români în peste 40 de orașe, și românii din Diaspora au ieșit în stradă 2000, 3000, 5000, 100.000. Unul câte unul, fiecare are datoria să iasă să protesteze, să reziste pentru că e în joc țara noastră.

AUR o să voteze contra. Nici măcar nu ne prezentăm la votul final pentru a nu fi acuzați unii și alții că am gira cu votul nostru pentru Bolojan. În fiecare comisie, parlamentarii AUR vor lua cuvântul, dare este un simulacru. Nu o să ne lase să punem decât o singură întrebare, pe repede înainte. Totul s-a decis în Franța, nu în România. Tocmai de aceea oamenii sunt și astăzi (duminică - n.r.) în stradă.

Au anulat alegerile, acum vor să anuleze orice brumă de prosperitate și orice afacere a românilor, orice inițiativă. Foarte mulți antreprenori români sunt pregătiți să își închidă firmele sau să mute sediul social. Acum nu etse contextul, dar vom dicuta cu românii care lucrează în mediul privat și care vor avea de suferit, la fel cum trebuie să fim solidari cu bugetarii de bună-credință care vor fii persecutați pentru pilele, sinecurile și amantele lor. Suntem în stradă lângă români și o să rămânem în această mișcare de rezistență națională care trebuie să continue", a declarat George Simion.