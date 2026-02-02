George Simion: "Statul român voia să ne saboteze vizita în SUA"

"Ambasadorul Muraru a lucrat împotriva noastră"

George Simion vine cu dezvăluiri bombă după vizita pe care a făcut-o în Statele Unite! Liderul suveraniștilor spune că s-au făcut presiuni uriașe pentru ca delegația AUR să nu fie primită în Statele Unite, dar și că are suspiciuni cu privire la o posibilă implicare a ambasadorului Muraru în anularea alegerilor din România. De altfel, transmite Simion, anularea alegerilor este și motivul pentru care administrația Trump nici nu vrea să stabilească relații cu actuala guvernare din România.

„Noi, în această vizită, am întâmpinat probleme pe care le-am avut și în campaniile electorale 2024-2025. piedici puse de angajați ai statului român, de ambasadorul Muraru, Andrei Muraru.

Au făcut apeluri să nu fim primiți în America, la Departamentul de Stați și în alte părți. De ce? De asta că îi deranjăm prin existența noastră. Pentru că ei nu sunt primiți. Da, și pentru că cei de la putere din România nu sunt primiți în Statele Unite.

El avea canale de comunicare și are cu democrații. Bănuiesc, nu am dovezi, că în spatele anulării alegerilor se află și aceste relații pe care acest ambasador nefericit le-a avut cu democrații și informările pe care el le-a livrat. În mod clar, Antony Blinken a salutat anularea alegerilor și cercurile democrațiilor din Statele Unite au fost susținătoare a acestei anulări.

Exact când s-a întâmplat anularea legilor din România, avea loc tranziția la Casa Albă între echipa democrată și fostul departament de stat, Mergea pe viziunea lui Joe Biden. Era Biden când s-au... Eu cred că de aia s-au și permis, părerea mea. Da, erau ultimele zile de mandat și le-au dat verde celor de la București, împreună cu francezii și alții care au fost implicați în această anulare.

În momentul acesta, administrația Trump, cu siguranță, prin anumite instituții, cunosc realitatea din România, motiv pentru care nu vor să audă de actuala guvernare de la București.”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.

