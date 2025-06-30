ILIE BOLOJAN, RECLAMAT LA VÂRFUL COMISIEI EUROPENE PENTRU MISOGINISM POLITIC: NU VREA FEMEI ÎN GUVERN, VREA "COMPETENȚĂ"

Scandalul provocat de declarația premierului Ilie Bolojan, care a explicat lipsa femeilor liberale din Guvern prin nevoia de „competență” ia amploare. AUR, prin europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, a înaintat o sesizare oficială către Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, cu privire la declarațiile discriminatorii ale premierului, solicitînd o reacție instituțională clară din partea Comisiei Europene „față de această atitudine jignitoare la adresa femeilor din România”.

„Am urmărit cu indignare o declarație publică a prim-ministrului Ilie Bolojan, care m-a făcut să mă întreb sincer: cât de jos au ajuns standardele de decență și respect în politica românească? Întrebat de ce PNL nu a inclus nicio femeie în actualul Guvern, domnul Bolojan a afirmat că a fost ales criteriul competenței și că partidul a preferat oameni performanți. Mesajul transmis este clar și revoltător: în viziunea liderului liberal, femeile din PNL nu sunt nici competente, nici performante. Cu alte cuvinte, incompetența ar fi legată de gen, iar femeile nu au ce căuta în structura de putere executivă. La doar o zi distanță, PNL a confirmat această mentalitate misogină și exclusivistă, luând decizia ca Organizația Femeilor Liberale să nu mai aibă drept de vot în Biroul de conducere al partidului.

Astfel de decizii și declarații nu sunt simple gafe sau scăpări de moment. Sunt simptomele unei culturi politice profund retrograde, în care femeile sunt tolerate decorativ, dar excluse din decizie. Este ironic și revoltător că tocmai cei care se declară proeuropeni și pro-egalitate de gen își tratează colegele ca pe cetățeni de mâna a doua, în timp ce acuză partidele suveraniste că ar fi medievale”, a subliniat europarlamentarul AUR în cadrul unei postări pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a criticat atitudinea jignitoare la adresa femeilor din România, așteptând din partea comisarului european pentru egalitate o poziție oficială față de un derapaj grosolan.

„Competența nu are gen. Dar lipsa de caracter are nume. Și în fruntea Guvernului României, din păcate, îl vedem foarte clar. România merită mai mult, iar femeile din România vor avea, din ce în ce mai puternic, un cuvânt de spus. Noi, în AUR, vom continua să le deschidem ușa, nu să le blocăm accesul”, a mai spus Georgiana Teodorescu.

„România este ținută captivă de un sistem politic care promovează obediența, impostura și clientelismul, în detrimentul competenței și al integrității. În fața acestui sistem, apelul meu se îndreaptă către toate femeile din România care știu că pot conduce cu minte limpede și inimă curajoasă – din educație, sănătate, cultură, antreprenoriat, administrație sau cercetare”, a conchis eurodeputatul AUR.

Sursa: Realitatea Din PNL