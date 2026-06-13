Advertising
Politica· 2 min citire
Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment
Mpsuri de securitate summit G7
Publicat13 iun. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net
Măsuri de securitate fără precedent înaintea summitului G7. La Geneva au început să se monteze plăci de protecție pe vitrinele magazinelor după revoltele care au avut loc în trecut. Atunci protestatarii au distrus tot ce le-a stat în cale. Locuitorii orașelor au fost informați să își ia măsuri de precauție și să lucreze de acasă. În același timp, bisericile catolice din țările participante au lansat un apel la pace către liderii politici.
Citește și
- 22:41Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu”
- 22:19Veștea se pregătea să plece pe Muntele Athos, dar a fost convocat de președintele Nicușor Dan
- 22:15Călin Georgescu, mesaj de Duminica Sfinților Români: „Este o chemare la demnitatea poporului nostru și la rădăcini. Putem renaște!”
- 20:55Tensiuni la Geneva înainte de Summitul G7: Donald Trump și liderii lumii decid soarta economiei globale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News