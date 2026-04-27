Reuniune PSD după negocierile de la Cotroceni. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe agenda liderilor social-democrați

Scris de Daniel Onescu Publicat: 27 apr. 2026, 10:14

Liderii Partidului Social Democrat se reunesc în ședință, luni, după negocierile cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, pentru a stabili strategia politică în raport cu actualul Executiv condus de Ilie Bolojan, susținut de o majoritate fragilă.

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