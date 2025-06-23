ROTATIVĂ GUVERNAMENTALĂ. PREMIERUL DAT DE PNL VA FI SCHIMBAT ÎN APRILIE 2027 DE UNUL DAT DE PSD

Acordul politic de constituire a coaliţiei este valabil în perioada 2025 - 2028

Prim-ministrul dat de PNL va fi schimbat, în aprilie 2027, de unul dat de PSD, al cărui mandat se va încheia în decembrie 2028, potrivit acordului politic semnat, luni dimineața, de liderii celor două partide menționate și ai USR, UDMR şi minorităţilor naţionale

„Formaţiunile politice semnatare convin asupra aplicării rotaţiei în privinţa ocupării funcţiei de prim-ministru. Pentru perioada iunie 2025 - aprilie 2027 candidatul la funcţia de prim-ministru, susţinut de coaliţie, va fi desemnat de către PNL. Pentru perioada aprilie 2027 - decembrie 2028 candidatul la funcţia de prim-ministru, susţinut de coaliţie, va fi desemnat de PSD”, arată articolul 4 din Acordul politic.

Potrivit documentului (articolul 5), structura Guvernului este compusă din: prim-ministru, 16 ministere, dintre care 6 ministere PSD, 4 ministere PNL, 4 ministere USR şi două ministere UDMR.

Guvernul are 3 funcţii de viceprim-ministru fără portofoliu, câte una pentru PSD şi UDMR şi un independent, două funcţii de viceprim-ministru cu portofoliu, câte una pentru PNL şi USR.

La momentul aplicării rotaţiei convenite, potrivit articolului patru, un portofoliu de viceprim-ministru fără portofoliu va fi alocat PNL şi un viceprim-ministru cu portofoliu va fi alocat PSD.

PSD

- viceprim-ministru fără portofoliu

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

- Ministerul Justiţiei

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Ministerul Energiei

- Ministerul Sănătăţii

- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

- Secretariatul General al Guvernului

Viceprim-ministru fără portofoliu - independent

PNL

- viceprim-ministru şi Ministerul Afacerilor Interne

- Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- Ministerul Finanţelor

USR

- viceprim-ministru şi Ministerul Apărării Naţionale

- Ministerul Afacerilor Externe

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

UDMR

- viceprim-ministru fără portofoliu

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

- Ministerul Culturii

Acordul politic mai prevede că fiecare minister va avea câte doi secretari de stat, cel mult patru la ministerele cu activitate complexă, prevede acordul politic.

„În situaţia unei remanieri guvernamentale sau în cazurile prevăzute de lege în care un membru al Guvernului nu îşi poate exercita atribuţiile funcţiei, nominalizarea revine formaţiunii politice care a deţinut iniţial funcţia. Prim-ministrul are dreptul să refuze motivat respectiva nominalizare şi să solicite o nouă propunere”, arată documentul.

Totodată, formaţiunile membre ale coaliţiei politice vor constitui o majoritate parlamentară şi se angajează să susţină învestirea Guvernului şi să acorde votul în vederea desemnării preşedintelui Senatului, conform nominalizării făcute de Partidul Naţional Liberal, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, conform nominalizării făcute de Partidul Social Democrat.

Conducerea Coaliţiei este asigurată de liderii formaţiunilor politice membre. La şedinţele coaliţiei participă şi alţi reprezentanţi ai conducerilor politice ale formaţiunilor care o compun.

Şedinţele coaliţiei sunt conduse de preşedintele partidului care numeşte premierul. Şedinţele au loc bilunar sau ori de câte ori este nevoie şi se desfăşoară de regulă la sediul Guvernului.

Conform acordului politic, „niciun parlamentar, membru al partidelor şi formaţiunilor politice care fac parte din coaliţie, nu va semna, nu va susţine şi nu va vota o moţiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moţiune de cenzură împotriva Guvernului”.

„Nu se va iniţia sau vota un proiect de lege sau amendament care presupune creşteri de cheltuieli, facilităţi, sporuri, angajări, achiziţii fără acordul prealabil al conducerii coaliţiei”, prevede acordul politic.

Acordul politic de constituire a coaliţiei este valabil în perioada 2025 - 2028 şi intră în vigoare la data semnării.