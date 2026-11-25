SUA le cer cetățenilor americani să părăsească imediat Iranul
Avertismentul SUA pentru Iran
Statele Unite le cer cetățenilor americani să părăsească imediat Iranul, pe fondul atacurilor din Orientul Mijlociu și al riscului de escaladare a conflictului.
Statele Unite au transmis un avertisment urgent cetățenilor americani aflați în Iran, solicitându-le să părăsească imediat țara. Decizia vine în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu și al intensificării atacurilor asupra unor obiective din regiune.
Autoritățile de la Washington avertizează că tensiunile ar putea escalada rapid, iar Iranul și grupările armate aliate Teheranului ar putea viza interese americane, instituții și companii din mai multe state.
Alertă de securitate după atacurile din regiune
Ambasada Virtuală a Statelor Unite în Iran a publicat miercuri, 25 noiembrie, o alertă prin care le recomandă cetățenilor americani să evite orice călătorie în această țară și să plece imediat dacă se află deja pe teritoriul iranian.
Mesajul transmis de autoritățile americane este categoric: Iranul nu trebuie vizitat în actualele condiții de securitate, iar cetățenii SUA aflați acolo trebuie să își organizeze cât mai repede plecarea.
Avertismentul a fost emis după o serie de atacuri care au vizat obiective din Orientul Mijlociu. Printre incidentele menționate se numără atacurile iraniene asupra unor ținte americane din Bahrain și Kuweit, dar și o lovitură atribuită rebelilor houthi asupra capitalei Arabiei Saudite, Riad.
Atacul din Riad, produs marți, a vizat o clădire din districtul financiar al orașului și s-a soldat cu 11 persoane rănite, potrivit informațiilor furnizate de Apărarea Civilă saudită.
În Bahrain, autoritățile au anunțat că atacurile iraniene din cursul zilei de sâmbătă au provocat rănirea a două persoane și un incendiu la o instalație industrială civilă.
Americanii, avertizați că zborurile ar putea fi anulate
Pe lângă recomandarea de evacuare din Iran, Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetățenilor să urmărească permanent informațiile privind funcționarea aeroporturilor și disponibilitatea curselor aeriene.
Washingtonul avertizează că situația s-ar putea schimba într-un timp foarte scurt, existând riscul anulării zborurilor comerciale sau al închiderii spațiului aerian.
De asemenea, regulile privind traversarea frontierelor terestre ale Iranului și condițiile de intrare în țările vecine ar putea suferi modificări rapide.
Recomandările de securitate vizează întreaga regiune. Cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu sunt sfătuiți să evite manifestațiile publice, adunările de amploare și zonele în care sunt concentrate forțe de securitate.
Autoritățile le recomandă, totodată, să păstreze distanța față de clădirile și obiectivele asociate Statelor Unite, considerate potențiale ținte în actualul context regional.
Ce trebuie să facă americanii în cazul unor atacuri aeriene
Alerta emisă de autoritățile americane conține și instrucțiuni pentru situația în care au loc atacuri aeriene.
Cetățenii sunt sfătuiți să stea departe de ferestre și uși, precum și de zonele în care ar putea cădea fragmente rezultate în urma exploziilor. De asemenea, trebuie să își mențină telefoanele mobile încărcate și să respecte instrucțiunile transmise de autoritățile locale.
Departamentul de Stat le recomandă americanilor să se înregistreze în sistemul oficial de informare pentru cetățenii aflați în străinătate, astfel încât să primească rapid notificări și actualizări privind evoluția situației de securitate.
Relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Iran sunt întrerupte din 1980. În prezent, Elveția reprezintă interesele americane la Teheran, iar secția pentru interesele SUA din cadrul ambasadei elvețiene este principalul punct de contact pentru cetățenii americani care solicită asistență.
Avertismentul Washingtonului reflectă preocupările tot mai mari privind securitatea cetățenilor americani și posibilitatea extinderii confruntărilor militare în Orientul Mijlociu.
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