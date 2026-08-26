Administraţia Trump suspendă programările pentru vize pentru solicitanţii din întreaga lume

Administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat programările pentru vize pentru solicitanţii din întreaga lume, în contextul unei campanii de represiune în domeniul imigraţiei desfăşurate de guvernul SUA în cel de-al doilea mandat al liderului republican la Casa Albă, relatează Reuters.
Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat marţi că a fost lansată o iniţiativă globală de formare profesională la toate ambasadele şi consulatele SUA din întreaga lume şi că programările pentru serviciile de vize vor fi ajustate pentru a permite desfăşurarea acestui instructaj.
Trump a dus o campanie agresivă de expulzare şi o campanie de represiune împotriva imigraţiei, care include revocarea vizelor şi a permiselor de şedere (green cards), precum şi respingerea cererilor din diverse motive, cum ar fi opiniile politice şi protestele pro-palestiniene împotriva Israelului, aliat al SUA.
Casa Albă afirmă că aceste măsuri au ca scop îmbunătăţirea securităţii interne.
Măsurile au întâmpinat câteva obstacole juridice. Vineri, un judecător american a anulat o politică a administraţiei Trump care suspenda eliberarea vizelor de imigrant pentru solicitanţii din 75 de ţări, afirmând că politica depăşea autoritatea legală a secretarului de stat Marco Rubio.
Departamentul de Stat nu a oferit detalii cu privire la instruire şi la calendarul acesteia, limitându-se să precizeze că instruirea are scopul de a ajuta funcţionarii consulari să-i elimine pe solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni dependenţi de ajutoarele sociale americane şi de a asigura evaluarea solicitanţilor de viză „în mod cuprinzător şi consecvent”.
Suspendarea programărilor pentru vize a fost semnalată anterior de Financial Times, care a precizat că solicitanţii de vize de imigrant cu interviuri programate la ambasadele şi consulatele SUA au primit e-mailuri prin care au fost informaţi că sunt reprogramaţi şi că vor primi o notificare ulterioară cu privire la o nouă dată.
Măsurile restrictive ale lui Trump în materie de imigraţie au fost condamnate pe scară largă de grupurile pentru drepturile omului, fiind considerate discriminatorii şi încălcând dreptul la libertatea de exprimare şi dreptul la un proces echitabil. Grupurile pentru drepturile omului afirmă, de asemenea, că aceste măsuri au creat un mediu nesigur în SUA, în special pentru minorităţile etnice care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilarea rasială.
Deşi Trump şi-a desfăşurat campania electorală din 2024 cu o platformă care promitea stoparea imigraţiei ilegale, administraţia sa a îngreunat şi imigraţia legală – de exemplu, prin impunerea unor taxe noi şi costisitoare pentru solicitanţii anumitor vize de muncă.