ANOFM: Peste 130 de programe de formare profesională, la nivel naţional în luna aprilie

Sursă: realitatea.net

Cele mai multe cursuri au loc în judeţul Dâmboviţa, municipiul Bucureşti şi judeţul Braşov.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza, în luna aprilie, 134 de programe de formare profesională gratuită pentru 2.347 de persoane din țară care beneficiază, conform legii, de astfel de servicii.

Specializările cu cele mai multe locuri disponibile

Cele mai multe locuri disponibile pentru formare profesională, conform ANOFM , se regăsesc în domenii precum: referent resurse umane (257 de persoane), ajutor bucătar (168 persoane), agent de securitate (137 de persoane), lucrător comercial (136 de persoane), operator introducere, validare şi prelucrare date (131 de persoane), bucătar (120 de persoane), coafor (112 de persoane), îngrijitor spaţii verzi (95 de persoane), cofetar (87 de persoane), patiser (81 de persoane).

Cele mai multe cursuri, cu un număr mare de participanți, judeţul Dâmboviţa (pentru 231 de persoane), municipiul Bucureşti (pentru 196 de persoane) şi judeţul Braşov (pentru 150 de persoane), relatează Agerpres .