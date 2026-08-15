Calea Victoriei devine în weekend destinaţie pentru activităţi sportive, magie şi experienţe urbane

Centrul Bucureştiului redevine, în 15 şi 16 august, zonă pietonală, iar Calea Victoriei îşi întâmpină vizitatorii cu sport, creativitate, magie şi experienţe urbane, în cadrul celui mai amplu proiect outdoor al Capitalei, „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană”.
În ambele zile, Piaţa Revoluţiei găzduieşte, între orele 10:00 şi 22:00, un spaţiu dedicat sportului şi jocului, unde bucureştenii şi turiştii sunt invitaţi să se bucure de tenis de masă, baschet, badminton, fotbal şi hochei de masă. Pentru cei care preferă activităţile creative, zona Parcului Kretzulescu propune, în ambele zile, între 11:00 şi 13:00, un atelier cu nisip colorat. Copiii, părinţii şi bunicii sunt invitaţi să dea frâu liber imaginaţiei şi să transforme materiale simple în mici creaţii colorate.
Sâmbătă după-amiază, atmosfera din zona Parcului Kretzulescu devine şi mai spectaculoasă: între 18:00 şi 19:00, Magitot aduce magia în mijlocul oraşului, într-un spectacol dedicat surprizelor, umorului şi bunei dispoziţii.
La Cercul Militar Naţional, în ambele zile, între 17:30 şi 20:00, publicul este invitat să ia parte la campania „Emoţii în Oraş”, o experienţă care pune accent pe interacţiune, conectare şi felul în care oamenii se raportează la spaţiul urban şi unii la ceilalţi.
La Cercul Militar Naţional, sâmbătă şi duminică, între orele 17:30 şi 20:00, bucureştenii sunt invitaţi să descopere campania „Emoţii în Oraş”, iniţiată de Asociaţia BeMotions pentru a aduce în atenţia publicului importanţa educaţiei emoţionale şi a dezvoltării competenţelor socio-emoţionale. Prin activităţi dedicate copiilor, adolescenţilor şi familiilor, campania creează contexte de dialog şi exprimare, de la discuţii şi sesiuni de informare, resurse educaţionale şi activităţi interactive, până la un atelier de pictură menit să transforme emoţiile în sursă de expresie artistică.
Pe aceeaşi arteră emblematică a Capitalei, activităţi pentru familii cu copii, dar şi pentru cei care vor pur şi simplu să se bucure de o plimbare în centrul oraşului. „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” continuă să creeze, de la un weekend la altul, contexte în care bucureştenii pot redescoperi spaţiul public dintr-o perspectivă diferită: mai relaxată, mai accesibilă şi mai apropiată de oameni.
Traseu şi restricţii de circulaţie
Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă şi duminică, 15 şi 16 august, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia şi intersecţia cu Splaiul Independenţei, în intervalul orar 10:00-23:00, fără afectarea intersecţiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopţii, începând cu ora 23:00. Se va permite traversarea pe Str. Ştirbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.
Program
Sâmbătă, 15 august
• 10:00–22:00 | Piaţa Revoluţiei – Activităţi sportive şi recreative: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă etc.
• 11:00–13:00 | zona Parcului Kretzulescu – Atelier creativ cu nisip colorat
• 17:30–20:00 | Cercul Militar Naţional – Campania „Emoţii în Oraş”
• 18:00–19:00 | zona Parcului Kretzulescu – Spectacol de magie susţinut de Magitot
Duminică, 16 august
• 10:00–22:00 | Piaţa Revoluţiei – Activităţi sportive şi recreative: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă etc.
• 11:00–13:00 | zona Parcului Kretzulescu – Atelier creativ cu nisip colorat
• 17:30–20:00 | Cercul Militar Naţional – Campania „Emoţii în Oraş” - Asociaţia BeMotions