Goana după like-uri care poate ucide. Tinerii escaladează clădiri abandonate

Autoritățile trag un semnal de alarmă în privința noului fenomen periculos apărut pe rețelele sociale, avertizând că simpla sancționare nu este suficientă.
Un fenomen extrem de periculos a început să ia amploare pe rețelele sociale, punând în pericol viața a numeroși tineri. Pentru a obține imagini cât mai spectaculoase, un număr tot mai mare de adolescenți aleg să escaladeze clădiri abandonate sau construcții foarte înalte.
Miza acestor gesturi necugetate o reprezintă atragerea unui număr cât mai mare de vizualizări și aprecieri din partea urmăritorilor din mediul online.
Avertismentul autorităților și nevoia de validare
Poliția atrage atenția că riscul de a suferi accidente grave sau chiar fatale în astfel de locuri nesecurizate este uriaș. Structurile șubrede ale clădirilor dezafectate și înălțimile amețitoare se pot transforma oricând într-o capcană mortală.
Cu toate acestea, specialiștii subliniază că tinerii recurg la aceste provocări în primul rând pentru validare socială. Aprecierile din mediul virtual devin mai importante decât propria siguranță, estompând complet instinctul de conservare al copiilor.
Reprezentanții legii avertizează, de asemenea, că doar aplicarea de sancțiuni și amenzi nu este suficientă pentru a stopa această modă nocivă.
Este nevoie de o implicare activă a părinților, pentru a le explica tinerilor limitele distracției online și pericolele la care se expun în goana după faimă efemeră.