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Dr. Eduard Nica, în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Care sunt costurile unei expediții pe cele mai înalte vârfuri?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 sept. 2026, 10:44

Dr. Eduard Nica vine în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS și vorbește despre costurile reale ale expedițiilor montane, explicând de ce ascensiunile pe vârfurile lumii presupun investiții diferite, iar Antarctica rămâne una dintre cele mai costisitoare destinații.

Cât costă o expediție pe cele mai înalte vârfuri ale lumii?

În noul episod al Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, Dr. Eduard Nica oferă detalii despre bugetele necesare pentru expedițiile montane și provocările logistice pe care le implică fiecare destinație.

„Fiecare vârf are costul său, iar acesta variază între două mii de euro până la șase mii de euro. Însă, în ceea ce privește Antarctica, costul este mult mai mare, deoarece este nevoie de o logistică specială”, explică Dr. Eduard Nica.

Episodul integral al Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS cu Dr. Eduard Nica poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 11 septembrie, de la ora 15:00.

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