În jur de 50 de cupluri LGBT cer României recunoașterea căsătoriilor încheiate în alte state UE

Sursă: realitatea.net

Zeci de familii formate din persoane de același sex solicită autorităților române recunoașterea oficială a căsătoriilor încheiate legal în alte state ale Uniunii Europene. Demersul vine în contextul deciziilor recente ale instanțelor europene, care obligă România să respecte drepturile acestor cupluri și să ofere protecție juridică familiilor LGBT.

Peste 50 de cupluri au depus cereri pentru transcrierea certificatelor de căsătorie emise în străinătate în registrele de stare civilă din România. Inițiativa este susținută de organizația ACCEPT, care acuză statul român că întârzie aplicarea hotărârilor europene privind drepturile persoanelor de același sex.

Avocații: lipsa recunoașterii creează probleme administrative și juridice

Reprezentanții ACCEPT susțin că refuzul statului român de a recunoaște aceste căsătorii produce dificultăți administrative și juridice pentru cuplurile LGBT.

Avocații spun că persoanele căsătorite în alte state UE ajung în situația de a declara oficial că sunt necăsătorite atunci când solicită documente românești, deși mariajul lor este legal recunoscut într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Organizația consideră că această situație contravine legislației europene și afectează drepturile fundamentale ale familiilor formate din persoane de același sex.

Scrisoare adresată Comisiei Europene

În paralel cu depunerea cererilor, reprezentanții ACCEPT au transmis o scrisoare către Comisia Europeană, reclamând dificultățile întâmpinate în aplicarea deciziilor europene în România.

Documentul i-a fost înmânat comisarului european pentru Justiție, Michael McGrath, în cadrul unei întâlniri desfășurate la București.

Directorul executiv ACCEPT, Victor Ciobotaru, a declarat că autoritățile române continuă să transmită semnale contradictorii în ceea ce privește recunoașterea drepturilor persoanelor LGBT, în ciuda obligațiilor asumate la nivel european.

Deciziile europene obligă România să recunoască actele emise în UE

În 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să recunoască documentele de stare civilă emise legal într-un alt stat al Uniunii Europene, inclusiv certificatele de căsătorie ale persoanelor de același sex.

Totodată, încă din 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că România are obligația de a oferi o formă de recunoaștere și protecție legală cuplurilor LGBT.

Cu toate acestea, România nu are în prezent o legislație privind parteneriatul civil și nici norme clare privind recunoașterea familiilor formate din persoane de același sex.

Avocatul Poporului: România rămâne în urmă la acest capitol

Avocatul Poporului, Renate Weber, consideră că lipsa unei legislații clare este cauzată și de poziția conservatoare a clasei politice românești.

În prezent, autoritățile nu au anunțat oficial cum vor pune în aplicare hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene și dacă vor modifica legislația pentru recunoașterea căsătoriilor încheiate legal în alte state membre UE.