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Incendiu puternic la biserica de lemn din Posta, județul Maramureș
FOTO: emaramures.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit vineri dimineață, 3 iulie 2026, la biserica veche de lemn din satul Posta, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș.
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