Noua metodă prin care escrocii încearcă să fure banii românilor. Ce le spun la telefon ca să îi convingă

Tot mai mulți români sunt vizați în această perioadă de o schemă de înșelăciune care se bazează pe apeluri telefonice ce par extrem de credibile. O femeie a povestit recent cum a fost la un pas să cadă în capcană, după ce un individ s-a prezentat drept reprezentant al Poliției și a încercat să-i obțină datele bancare.

Escrocii sună de pe numere necunoscute, adoptă un ton oficial și creează impresia unei situații urgente. Pentru a câștiga încrederea victimei, oferă detalii precise, menite să pară autentice, și încearcă să obțină informații sensibile, precum codurile de acces la aplicațiile bancare.

Cum a fost abordată o femeie din București

O bucureșteancă a relatat întreaga experiență într-o postare pe Facebook, explicând cum a decurs conversația:

„Mă sună un număr necunoscut. Răspund. Un bărbat se prezintă ca fiind reprezentant al Poliției (numește toate detaliile, inclusiv adresa sediului pe Str. Regina Elisabeta) și îmi spune că se ocupă de un dosar de fraudă al unui fost angajat în sistemul bancar, care a avut acces la datele personale ale clienților și care a depus un dosar de credit în care particip și eu cu semnătura mea.

După ce și-a turuit textul, s-a oprit să mă întrebe dacă am înțeles totul până aici. În acel moment, i-am cerut să-mi spună clar numele lui ca să-l notez și i-am comunicat că discuția este înregistrată (între timp, dădusem drumul la înregistrare). A închis instant.

Adevărul este că, dacă nu aș fi citit, zilele trecute, o postare a cuiva care a pățit-o cu o fraudă similară, e posibil să mă fi speriat și să fi durat mai mult ca să mă dumiresc ce se întâmplă, de fapt.

Mă întreb, totuși, de unde au acești tipi datele noastre personale (numele complet și numărul de telefon)?”

Românii confirmă: metoda este tot mai des întâlnită

În comentarii, mai multe persoane au spus că au trecut prin situații similare. Un utilizator a povestit:

„Și eu am fost sunată, zicea ca am probleme cu un cont bancar, i-am zis că sunt lângă bancă și pot să verific, a închis imediat.”

O altă persoană a relatat:

„O săptămână întreagă am blocat numere care mă sunau, în special de peste hotare. La primul apel am răspuns din greșeală, apoi pe toate le-am respins.”

Recomandările DNSC pentru a evita capcanele telefonice

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă și recomandă câteva măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și bancare:

- Nu te lăsa intimidat de un ton autoritar sau de menționarea unor articole de lege.

- Nu divulga informații personale sau bancare prin telefon.

- Închide apelul și contactează instituția la numărul oficial pentru verificări.

- Nu continua conversația prin aplicații de mesagerie.

- Nu instala aplicații care permit controlul de la distanță al telefonului.

- Monitorizează constant conturile bancare și activează alertele de tranzacție.