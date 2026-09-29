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Șoferii care merg pe contrasens pe autostradă ar putea rămâne fără permis 3 ani. Ce prevede noul proiect de lege
Sancțiuni mai aspre pentru șoferi
Publicat29 sept. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net
Șoferii care merg pe contrasens riscă permis anulat și 3 ani fără drept de examen
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