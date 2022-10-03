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Trei infracțiuni, un dosar penal! Sălăjean, reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar

Trei infracțiuni, un dosar penal! Sălăjean, reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar

Trei infracțiuni, un dosar penal! Sălăjean, reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar

Scris de Muresan Rodica Publicat: 3 oct. 2022, 12:01

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani din comuna Crișeni, cercetat pentru infracțiuni rutiere. Bărbatul a fost prins beat criță la volan și fără permis, acesta fiindu-i suspendat. În plus, autoturismul pe care îl conducea, era neînmatriculat. Ulterior, procurorii l-au pus sub control judiciar. 


Bărbatul a fost depistat în trafic de polițiști, la data de 1 octombrie, ora 15:15, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 1H, în localitatea Crișeni.

Acesta a fost testat cu aparatul alcotest, rezultatul fiind 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, în urma verificărilor întreprinse de polițiști a reieșit că, bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice anulat, iar autovehiculul condus era neînmatriculat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, conducrea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În baza probatoriului administrat, în aceeași zi, 1 octombrie, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 37 de ani, pentru 24 de ore, iar la data de 2 octombrie, instanța l-a plasat sub control judiciar pentru 30 de zile.

Sursa: Realitatea de Salaj

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