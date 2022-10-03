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Trei infracțiuni, un dosar penal! Sălăjean, reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar
Trei infracțiuni, un dosar penal! Sălăjean, reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar
Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani
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