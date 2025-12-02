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Urs rătăcit între magazinele unui mall din Brașov. Cum s-a plimbat animalul înainte să ajungă echipele de intervenție

Urs rătăcit între magazinele unui mall din Brașov. Cum s-a plimbat animalul înainte să ajungă echipele de intervenție

Urs rătăcit între magazinele unui mall din Brașov. Cum s-a plimbat animalul înainte să ajungă echipele de intervenție

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 2 dec. 2025, 15:24

Urs rătăcit între magazinele unui mall din Brașov. Cum s-a plimbat animalul înainte să ajungă echipele de intervenție

Incident neobișnuit, luni seara, la un mall din Brașov. În jurul orei 21, când încă erau clienți care intrau și ieșeau din magazine sau se plimbau prin zonă, un urs a apărut în parcarea centrului comercial.

Animalul a mers printre autoturisme și s-a apropiat de vitrinele magazinelor, stârnind panică printre trecători. Până când echipele de intervenție au ajuns la fața locului, ursul dispăruse fără urmă.

Marți dimineață, locuitorii din zonă au primit din nou mesaje RO-Alert, autoritățile avertizând că același urs ar fi fost văzut în apropiere. Oamenii au fost sfătuiți să fie vigilenți și să evite contactul cu animalul.

Brașovenii își amintesc că, în urmă cu doi ani, un alt urs tânăr a ajuns într-o parcare supraetajată a unui mall din oraș. Acela s-a rănit grav în timp ce încerca să scape de echipele de intervenție și, din cauza leziunilor, a fost eutanasiat.

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