Vreme de vară în Banat și Crișana: temperaturile urcă până la 29 de grade. Când vine răcirea

Vreme de vară în Banat și Crișana, cu temperaturi de până la 29 de grade. Cât durează episodul cald și când începe răcirea în vestul României.
Toamna pare să mai aștepte câteva zile în vestul României. Banatul și Crișana se confruntă cu un episod de vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii octombrie, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 29 de grade.
Valorile termice se vor situa cu până la 7-9 grade peste mediile climatologice ale perioadei, în special în vestul și nord-estul țării. Vremea caldă va persista până în jurul datei de 8-9 octombrie, după care temperaturile vor începe să scadă, iar ploile își vor face apariția.
Temperaturi de până la 29 de grade în Banat și Crișana
În zilele de 6 și 7 octombrie, vremea se menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
În Banat și Crișana, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 28 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului. În vestul țării, cerul va fi predominant senin, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.
Nopțile și diminețile rămân însă mult mai reci în anumite zone ale țării. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile pot coborî sub pragul înghețului, iar local se poate forma brumă.
Vârful episodului de căldură vine pe 8 și 9 octombrie
Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în intervalul 8-9 octombrie, când maximele pot ajunge izolat la 29 de grade în vestul României.
Abaterile față de valorile normale pentru această perioadă pot ajunge la 7-9 grade, ceea ce transformă începutul lunii octombrie într-un episod cu aspect aproape estival.
În Banat și Crișana, această încălzire va fi resimțită cel mai puternic în timpul zilei, în condițiile unui cer predominant senin.
Când se schimbă vremea în Banat și Crișana
Perioada de vreme caldă nu va dura însă foarte mult.
Începând cu 9-10 octombrie, temperaturile vor începe să scadă în vestul țării. Maximele vor coborî spre 20 de grade, iar probabilitatea de apariție a ploilor va crește.
În Banat și Crișana sunt prognozate înnorări și averse locale, în special în intervalele în care frontul atmosferic va traversa regiunea. Vântul se poate intensifica temporar, cu rafale care pot ajunge la 40-50 km/h în anumite zone.
De la 29 de grade la temperaturi de 15-22 de grade
Răcirea se va accentua în perioada 10-11 octombrie.
În vestul țării, temperaturile maxime vor coborî, în general, spre 15-22 de grade, iar vremea va deveni mai vântoasă. Precipitațiile vor fi mai probabile în nordul și centrul țării, precum și în zonele montane.
Astfel, diferența dintre zilele de vară de la începutul săptămânii și vremea de toamnă de la finalul acesteia va fi una semnificativă.
Cum va fi vremea după 12 octombrie
Pentru perioada 12-15 octombrie, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, însă valorile termice se vor menține, în general, peste cele normale pentru această perioadă.
Ploile vor apărea local, cu o probabilitate mai ridicată în jumătatea nordică a țării.
Pentru locuitorii din Banat și Crișana, următoarele zile aduc astfel o combinație neobișnuită: temperaturi aproape de cele de vară în prima parte a intervalului, urmate de o răcire rapidă și de revenirea ploilor.