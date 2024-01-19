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Astăzi reîncepe Superliga de fotbal

Astăzi reîncepe Superliga de fotbal

Astăzi reîncepe Superliga de fotbal

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 19 ian. 2024, 09:47

Superliga, campionatul național de fotbal, revine, astăzi, după o pauză de o lună

Superliga, campionatul național de fotbal, revine, astăzi, după o pauză de o lună. Etapa a 22-a este deschisă, în această seară, de duelul din Covasna, dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Politehnica Iaşi.

Partida începe la ora 17.00, la Sepsi Arena. Tot astăzi se mai joaca Rapid - FCU 1948 Craiova, de la ora 20:00. Programul pentru restul partidelor din această etapă este următorul:

Sâmbătă, 20 ianuarie

17:00 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt

20:00 Petrolul Ploiești - Dinamo București

Duminică, 21 ianuarie

15:00 FC Botoșani – CFR 1907 Cluj

20:45 Universitatea Craiova – Farul Constanța

Luni, 22 ianuarie

17:00 FC Voluntari – Oțelul Galați

20:00 FCSB – UTA Arad

Clasamentul în Superligă este condus de FCSB cu 44 de puncte urmată de CFR Cluj 36 de puncte și Universitatea Craiova cu 34 de puncte. Pe ultimele două poziții se află Dinamo București cu 16 puncte și FC Botoșani cu 12 puncte.

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