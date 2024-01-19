Astăzi reîncepe Superliga de fotbal

Superliga, campionatul național de fotbal, revine, astăzi, după o pauză de o lună
Superliga, campionatul național de fotbal, revine, astăzi, după o pauză de o lună. Etapa a 22-a este deschisă, în această seară, de duelul din Covasna, dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Politehnica Iaşi.
Partida începe la ora 17.00, la Sepsi Arena. Tot astăzi se mai joaca Rapid - FCU 1948 Craiova, de la ora 20:00. Programul pentru restul partidelor din această etapă este următorul:
Sâmbătă, 20 ianuarie
17:00 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt
20:00 Petrolul Ploiești - Dinamo București
Duminică, 21 ianuarie
15:00 FC Botoșani – CFR 1907 Cluj
20:45 Universitatea Craiova – Farul Constanța
Luni, 22 ianuarie
17:00 FC Voluntari – Oțelul Galați
20:00 FCSB – UTA Arad
Clasamentul în Superligă este condus de FCSB cu 44 de puncte urmată de CFR Cluj 36 de puncte și Universitatea Craiova cu 34 de puncte. Pe ultimele două poziții se află Dinamo București cu 16 puncte și FC Botoșani cu 12 puncte.