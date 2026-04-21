FCSB rămâne fără antrenor: Mirel Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep
Mirel Rădoi
Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB, după ce a acceptat o ofertă din partea clubului Gaziantep FK.
Tehnicianul fusese adus la echipa bucureșteană pentru o perioadă limitată, până la finalul sezonului, cu obiectivul de a ajuta formația în play-out. Între timp, însă, oportunitatea apărută în campionatul Turciei l-a determinat să facă pasul către un nou proiect.
La Gaziantep, Rădoi va lucra cu mai mulți jucători români, printre care Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.
Despărțirea a fost confirmată de patronul FCSB, Gigi Becali, care a precizat că antrenorul l-a informat personal în legătură cu decizia sa. Potrivit acestuia, mutarea nu are legătură cu situația unor jucători sau cu deciziile interne ale clubului.
Rădoi ar fi explicat că alegerea de a merge în Turcia ține de planurile sale de carieră, dorind să se afirme într-un campionat extern și să își construiască un parcurs care să îi permită, pe viitor, accesul la echipe cu obiective mai ambițioase.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News