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Fotbal: Nou-promovata Corvinul a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0, în Superligă

Corvinul - CFR 3-0

Corvinul - CFR 3-0

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net

Nou-promovata Corvinul Hunedoara a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, la Arad, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

Antoniu Manolache (43) a deschis scorul cu un șut la vinclu din întoarcere.

Mihajlo Ivancevic (71) a dublat avantajul gazdelor, trimițând în poartă din câțiva metri, după ce portarul Octavian Vâlceanu a respins mingea trimisă cu capul de Denis Hrezdac, după un corner executat de Andrej Fabry.

Nigerianul Gideon Uche Goodlad (89) a închis tabela, după ce Vâlceanu a respins șutul argentinianului Angel Gillard.

Scorul putea fi mai mare, dar Goodlad a ratat singur cu Vâlceanu (90+3).

CFR a avut șansa golului de onoare, dar Ștefan Drazic (85) a șutat în bară de la 17 metri.

Meciul a prilejuit debutul antrenorului Marius Șumudică în al doilea său mandat la CFR.

Mauritanul Aly Abeid (CFR Cluj) a bifat meciul cu numărul 100 pe prima scenă din România, fiind cel de-al 135-lea străin care atinge această bornă, potrivit site-ului LPF.

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