Kylian Mbappe se apropie de Messi în topul marcatorilor all-time de la Mondial. Reacția FIFA după recitalul francezului cu Irak

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 08:26

Kylian Mbappé continuă să își consolideze statutul de superstar al fotbalului mondial și se apropie rapid de cele mai importante recorduri din istoria Campionatelor Mondiale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Kylian MbappeCampionatul Mondial 2026