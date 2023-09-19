Sport· 1 min citire

Liga 1: CFR Cluj-Petrolul Ploiești 1-0

Liga 1: CFR Cluj-Petrolul Ploiești 1-0

Liga 1: CFR Cluj-Petrolul Ploiești 1-0

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 19 sept. 2023, 09:09

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Avounou (12)

CFR Cluj a primit luni seară vizita celor de la Petrolul Ploiești. Meciul a fost câștigat de ardeleni cu scorul de 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Avounou (12).

CFR Cluj urcă în clasament, Petrolul stagnează!

În urma acestui meci, CFR Cluj a acumulat 19 puncte și a urcat pe poziția secundă. Petrolul Ploiești păstrează pentru moment locul 5, cu 13 puncte.

Reacții dure, după ce arbitrul ar fi „iertat” două penalty-uri în careul CFR-ului, la meciul cu Petrolul



Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cfr cluj petrolul ploiesti

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe