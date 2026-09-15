Peluza Nord, reacție dură după scuzele lui Marius Șumudică: „Nu este și nu va fi o variantă pentru banca FCSB”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 19:48

Marius Șumudică a încercat să facă pace cu suporterii FCSB după anii de conflict cu galeria roș-albastră, însă gestul său nu a schimbat poziția Peluzei Nord.

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