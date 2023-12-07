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SURSE: Jurnalistul de la GSP, rănit într-un accident grav, ar fi vrut să se SINUCIDĂ - El urma să fie dat afară

SURSE: Jurnalistul de la GSP, rănit într-un accident grav, ar fi vrut să se SINUCIDĂ - El urma să fie dat afară

SURSE: Jurnalistul de la GSP, rănit într-un accident grav, ar fi vrut să se SINUCIDĂ - El urma să fie dat afară

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 7 dec. 2023, 11:35

Redactorul-șef adjunct al GSP ar fi încercat să se sinucidă

Controverse după accidentului în care a fost implicat redactorul șef-adjunct de la GSP. Anchetatorii iau în calcul și varianta sinuciderii. Potrivit unor surse, bărbatul ar fi fost anunțat că va fi dat afară, iar pentru a amâna acest lucru și-a luat concediu medical. Bogdan Stamatoiu este acum internat în stare gravă în spital, după accidentul teribil în care a fost implicat.

Redactorul-șef adjunct al GSP ar fi încercat să se sinucidă, potrivit unor surse Realitatea PLUS.

Bogdan Stamatoiu ar fi intrat cu mașina într-un stâlp, având o viteză foarte mare. În acest moment, medicii se luptă să îi salveze viața. El se deplasa cu mașina din direcția județului Călărași spre comuna Cernica. Brusc, a părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de înaltă tensiune. Jurnalistul în vârstă de 55 de ani a fost dus de urgență la spital, pentru îngrijiri medicale.

IPJ Ilfov a anunțat că, din primele verificări, un autoturism, în timp ce se deplasa pe DJ 301 din direcția județului Călărași spre comuna Cernica, în zona km 9, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de înaltă tensiune, aflat pe partea dreaptă a drumului pe care circula.

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