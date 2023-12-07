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Sport· 2 min citire
SURSE: Jurnalistul de la GSP, rănit într-un accident grav, ar fi vrut să se SINUCIDĂ - El urma să fie dat afară
SURSE: Jurnalistul de la GSP, rănit într-un accident grav, ar fi vrut să se SINUCIDĂ - El urma să fie dat afară
Redactorul-șef adjunct al GSP ar fi încercat să se sinucidă
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