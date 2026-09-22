Advertising
Sport· 1 min citire
Tenis: Gabriela Ruse, victorie la Seul
Gabriela Ruse / Profimedia
Publicat22 sept. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
Ruse este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu.
Citește și
- 20:48Mesajul lui Ionuț Radu înainte de debutul României în Liga Națiunilor: „Trebuie să închidem acest capitol”
- 18:53David Popovici a ales România pentru vacanță. Locul din Transilvania în care s-a retras campionul
- 18:07Adrian Porumboiu, verdict despre Reghecampf la FCSB: „Poți să-i dai și 20 de milioane, că nu ia titlul”
- 14:38Andrei Burcă, înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „Putem deschide încă o portiță pentru calificarea la EURO”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News