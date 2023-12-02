Tragerea la sorţi pentru EURO 2024. România îşi află astăzi adversarele

România îşi află sâmbătă adversarele în cadrul tragerii la sorţi pentru EURO 2024.
Echipa națională de fotbal a României își va afla sâmbătă, 2 decembrie, adversarii de la Campionatul European de Fotbal de anul viitor, găzduit de Germania.
Tragerea la sorți are loc la Hamburg, cu începere de la ora 19:00. România fiind în urna a doua.
Tragerea la sorți va începe cu prima urnă, iar fiecărei echipe extrase îi va fi alocat, tot prin tragere la sorți, o poziție în respectiva grupă, pentru stabilirea programului.
În urma rezultatelor obținute în preliminarii, naționalele participante au fost împărțite în 4 urne valorice. Germania, gazdă, va ocupa prima poziție în grupa A, în timp ce ultimele 3 echipe care vor obține biletele pentru EURO, în urma play-off-ului din martie 2024, vor fi în urna a patra potrivit Digisport.ro.
Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor EURO 2024:
Urna 1:
- Germania
- Portugalia
- Franța
- Spania
- Belgia
- Anglia
Urna 2:
- Ungaria
- Turcia
- Danemarca
- Albania
- România
- Austria
Urna 3:
- Olanda
- Scoția
- Slovenia
- Slovacia
- Cehia
- Croația
Urna 4:
- Italia
- Serbia
- Elveția
- Câștigătoare play-off A
- Câștigătoare play-off B
- Câștigătoare play-off C
Ultimele trei echipe calificate la EURO 2024 vor fi aflate în martie, când au loc barajele din Liga Națiunilor. Astfel, România s-ar putea afla în situația în care să nu-și cunoască toți adversarii din grupa de la EURO în următoarele patru luni.
Barajele din Liga Națiunilor:
Ruta A:
- Polonia – Estonia
- Țara Galilor – Finlanda
Ruta B:
- Israel – Islanda
- Bosnia – Ucraina
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Ruta C:
- Georgia – Luxemburg
- Grecia – Kazahstan
Cum arată varianta de grupă accesibilă și cea ”horror” pentru România
O grupă bună la prima vedere pentru România le-ar include pe Belgia, Scoția și una dintre echipele din barajul de pe Ruta C, Georgia, Luxemburg, Grecia și Kazahstan.
La polul opus, o grupă ”horror” ar fi cu Franța, Olanda și Italia.
În optimile EURO 2024 se califică primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru echipe clasate pe locurile trei
Programul EURO 2024
După stabilirea grupelor, toate gândurile echipei naționale merg către Germania, unde turneul final al EURO 2024 se desfășoară după programul:
- Faza grupelor: 14 – 26 iunie 2024
- Optimile de finala: 29 iunie – 2 iulie
- Sferturile de finală: 5-6 iulie
- Semifinalele: 9-10 iulie
- Finala: 14 iulie