Dezvăluiri controversate la Rizea TV: acuzații privind intervenții în justiție la Chișinău

Afirmații recente difuzate de Rizea TV au stârnit controverse, după ce postul a invocat presupuse intervenții la nivel înalt în dosare penale din Republica Moldova, fără confirmări oficiale până în prezent.

Cristian Rizea a susținut, într-o serie de materiale publicate recent pe Rizea TV , existența unor presupuse influențe exercitate asupra actului de justiție din Republica Moldova. Potrivit acestuia, ar exista intervenții la nivel înalt în dosare penale sensibile, inclusiv în cazul lui Dorin Damir.

Rizea afirmă că, după ani de amânări, pe 30 aprilie ar urma să fie luată o decizie favorabilă lui Damir într-un dosar penal, sugerând implicarea unor factori politici. De asemenea, acesta a declarat că ar fi existat un ordin neoficial pentru eliberarea condiționată a acestuia, emis în mod „secret”, acuzații pentru care nu au fost prezentate dovezi verificabile public.

În cadrul acelorași materiale, sunt menționate și alte nume controversate, despre care Rizea susține că ar beneficia de protecție în sistemul de justiție. Aceste afirmații nu au fost confirmate de autoritățile competente.

