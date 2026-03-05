INSP: încă o persoană a murit din cauza gripei. Bilanțul sezonului ajunge la 84 de decese

Sursă: realitatea.net

O persoană a murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Astfel, numărul total al deceselor cauzate de gripă în actualul sezon a ajuns la 84.

Potrivit INSP, în perioada 23 februarie - 1 martie au fost raportate 77.309 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii). Numărul este cu 11,9% mai mic față de săptămâna anterioară, când au fost înregistrate 87.831 de cazuri.

Numărul infecțiilor respiratorii este în scădere

De asemenea, cifra este cu 37,4% mai mică comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când au fost raportate 123.502 cazuri. Totodată, numărul actual este cu 23% sub media ultimelor sezoane (2018 - 2025, fără anii pandemici), care era de aproximativ 100.396 de cazuri.

În aceeași perioadă au fost raportate 1.327 de cazuri de gripă clinică la nivel național, în scădere față de cele 2.545 de cazuri înregistrate în săptămâna precedentă. Comparativ, în aceeași săptămână a sezonului trecut au fost raportate 8.647 de cazuri, iar media ultimelor cinci sezoane este de 3.060 de cazuri.

60 de cazuri confirmate în laborator

Specialiștii au raportat și 60 de cazuri de gripă confirmate în laborator, dintre care:

-18 cu virus gripal AH3

-4 cu virus gripal AH1

-37 cu virus gripal A nesubtipat

-1 cu virus gripal B

Peste 1,3 milioane de români s-au vaccinat

Până la 1 martie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.307.776 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 1.280.749 au fost realizate pentru grupele de populație care beneficiază de vaccin compensat.