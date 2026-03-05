„Minunea” de pe Valea Oltului prinde contur: mega nodul rutier pe trei niveluri care unește A1 și A13

Sursă: realitatea.net

În urmă cu doar câțiva ani, ideea unor rețele moderne de autostrăzi în România părea un obiectiv îndepărtat, asociat adesea cu întârzieri și „kilometri de promisiuni”. Situația s-a schimbat odată cu finanțările europene, care au accelerat ritmul investițiilor și au adus în șantiere proiecte de amploare comparabile cu cele din Vest.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte aflate în execuție este nodul rutier de pe Valea Oltului, o intersecție complexă ce va conecta două autostrăzi majore și o importantă arteră națională, într-un sistem pe mai multe niveluri.

Conectare strategică pe Valea Oltului

Noua infrastructură va realiza legătura dintre Autostrada A1 Sibiu–Pitești și Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș, dar și cu Drumul Național 7, într-un nod rutier amplasat în zona localității Boița.

Proiectul este conceput astfel încât șoferii să poată trece direct de pe o autostradă pe alta, fără a părăsi rețeaua de mare viteză, un model des întâlnit în infrastructurile moderne europene.

Lucrări vizibile în teren

Pe terenurile de la marginea localității Boița, unde în trecut predominau zonele agricole și gospodăriile izolate, utilajele au început deja modelarea viitoarei intersecții.

Constructorii lucrează la terasamente și la rampele care vor forma bretelele nodului rutier. În paralel, sunt realizate structuri de drenaj — inclusiv podețe și podețe casetate din beton — menite să gestioneze apele provenite de pe versanți.

Totodată, au fost demarate lucrările pentru fundațiile pe piloți forați, necesare susținerii viitoarelor structuri de rezistență.

Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. Au fost amenajate drumuri tehnologice și platforme de lucru indispensabile pentru derularea lucrărilor.

Nod pe trei niveluri, cu poduri și viaducte

Reprezentanții Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au precizat că proiectul este unul de mare complexitate tehnică.

„Nodul rutier cuprinde numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile”, au transmis oficialii instituției.

Intersecția face parte din Tronsonul 1 al Autostrăzii A13, care va avea o lungime de 14,2 kilometri, între Boița, unde se intersectează cu utostrada Sibiu – Pitești, și Avrig.

Constructor turc și termen de execuție de 48 de luni

Lotul este realizat de compania Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., care are la dispoziție 48 de luni pentru finalizarea proiectului: 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Potrivit datelor oficiale, lucrările au început efectiv în noiembrie 2025, însă anterior constructorul a pregătit terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier.

Provocări geotehnice în zona Defileului Oltului

Zona de intrare în Defileul Oltului ridică provocări tehnice importante din cauza reliefului abrupt și a condițiilor geologice.

Studiile de specialitate au arătat că în perimetrul nodului rutier se manifestă fenomene de instabilitate în diferite stadii de evoluție. Printre cauze se numără pantele accentuate, înclinarea stratelor geologice și caracteristicile solului, la care se adaugă variațiile regimului hidrogeologic din masiv.

Aceste particularități au impus soluții tehnice complexe pentru asigurarea stabilității lucrărilor.

Investiție majoră finanțată prin Programul Transport

Valoarea contractului pentru tronsonul Boița–Avrig este de aproximativ 1,89 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.

Proiectul include șase viaducte, cel mai lung având 911 metri, precum și 17 poduri, ceea ce subliniază amploarea investiției.

Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș va avea în total aproximativ 68 de kilometri, lucrările fiind împărțite în patru tronsoane aflate în prezent în execuție.

Odată finalizat, nodul rutier de pe Valea Oltului va deveni un punct strategic al rețelei de transport din centrul țării, conectând regiuni istorice importante și facilitând circulația pe coridoarele de mare viteză.