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Iranul a atacat obiective americane din Golf: lovituri în Bahrain, Kuweit și Iordania

Imagini publicate de media de stat iraniană (Profimedia)

Imagini publicate de media de stat iraniană (Profimedia)

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat15 iul. 2026, 12:24
SursăRealitatea.Net

Iranul a lansat în noaptea trecută o serie de atacuri cu drone și rachete asupra mai multor baze militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Oficialii din Teheran au catalogat aceste lovituri drept un „răspuns direct” la operațiunile SUA din ultimele zile. Surse americane au confirmat că apărarea antiaeriană a fost activată în toate cele 3 state, iar unele instalații militare au fost avariate.

În Bahrain, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice afirmă că a lovit facilități ale Flotei a 5‑a a SUA, inclusiv depozite de combustibil și infrastructură militară. Au fost raportate explozii puternice în zona Juffair, potrivit Al Jazeera.

În Kuweit, atacurile au vizat un hub logistic american; imagini difuzate de presa iraniană arată un depozit militar lovit de drone.

Armata iordaniană a confirmat interceptarea a trei–patru rachete balistice lansate din Iran. Unele depozite de muniție ar fi fost vizate.

Atacurile vin după ce SUA au desfășurat o operațiune de șapte ore în care au lovit „zeci de ținte militare” din sudul Iranului și din apropierea Strâmtorii Hormuz, inclusiv sisteme de apărare, radare și infrastructură navală. Washingtonul a reluat și blocada porturilor iraniene, ceea ce a dus la creșterea prețului petrolului.

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