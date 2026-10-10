Elena Udrea nu crede că Guvernul Luca Niculescu va trece de Parlament: „Cu ce voturi? Că-ți trebuie 233”
Elena Udrea și Ion Cristoiu
Elena Udrea este de părere că noul guvern nu va trece de plenul Parlamentului. Totuși, recunoaște că Luca Niculescu este candidatul cu cele mai mari șanse de până acum. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”.
Udrea a spus de asemenea că Luca Niculescu are capacitatea de a obține acordul partidelor, însă este de părere că numărul de voturi necesar rămâne foarte greu de strâns.
Elena Udrea, despre șansele Guvernului Niculescu: „Interesele politice ale partidelor fac imposibilă acceptarea acestui guvern”
Elena Udrea consideră că principalul obstacol în calea formării noului Guvern nu este persoana premierului desemnat, ci neînțelegerile dintre partidele parlamentare. În opinia sa, Luca Niculescu ar putea fi acceptat de mai multe formațiuni politice, însă negocierile pentru formarea Guvernului sunt îngreunate de condițiile impuse de fiecare partid.
„Am urmărit să văd dacă sunt noutăți în seara aceasta. Nu sunt, pentru că, iarăși, interesele politice ale partidelor fac imposibilă sau, în orice caz, foarte grea coagularea acceptării acestui guvern. Pe domnul Luca Niculescu nu îl cunosc personal, îl știu de la televizor și, mă rog, din spațiul public. Impresia mea despre dânsul, necunoscându-l, este una OK, este bună. Am prieteni care îl cunosc personal și mi-au confirmat că este o persoană rezonabilă. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că va fi o piedică, așa cum a fost Mureșan, care a pus tot felul de linii roșii și de bariere de la început și a avut o atitudine agresivă pentru cineva care voia să-și atragă susținerea din partea PSD sau AUR. Bine, domnul Luca Niculescu nu ține neapărat să aibă susținerea lor.”
Fostul ministru a explicat că problema apare în momentul în care sunt luate în calcul pozițiile PSD, PNL și USR. Chiar dacă premierul desemnat ar reuși să obțină sprijinul unor partide, Udrea consideră că formarea unei majorități parlamentare rămâne dificilă, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.
„Deci, dânsul este o persoană care ar putea să aducă acordul partidelor, însă sunt interese politice care împiedică partidele să-și exprime acest acord comun. Și anume, PNL-ul, trebuie să spun, PNL-ul lui Bolojan, trebuie să spună în continuare: «Noi nu vrem cu PSD, pentru că a dat jos Guvernul». PSD spune în continuare: «Noi nu vrem cu USR» și, din punctul meu de vedere, bine fac, pentru că USR nu aduce decât dezastru într-un guvern. UDMR-ul, mă rog, este acolo. Dacă se înțeleg celelalte partide, vin. Dar, în felul acesta, cu o parte din PNL, fără USR, chiar și cu UDMR și cu PSD, cum faci Guvernul? Cu ce voturi? Că-ți trebuie 233 de voturi.”
De ce a acceptat Luca Niculescu nominalizarea pentru funcția de premier
Elena Udrea a vorbit și despre motivele pentru care Luca Niculescu ar fi acceptat să fie desemnat prim-ministru, deși obținerea unei majorități parlamentare este dificilă. Aceasta consideră că o asemenea nominalizare reprezintă un moment important în cariera politică a oricărei persoane care nu a mai ocupat o funcție atât de înaltă. În plus, Udrea crede că premierul desemnat a pornit de la ideea că ar putea negocia cu partidele și obține sprijinul necesar.
„Este un moment important pentru oricine să rămână în istorie că a fost desemnat prim-ministru, mai ales când nu vii din poziția, nu știu, din care ar veni Grindeanu. A mai fost prim-ministru, o să fie desemnat prim-ministru, nu este așa un moment important în CV-ul lui. Dar, pentru cineva care nu a ajuns atât de sus în cariera politică, este important să fii un prim-ministru desemnat. Deci, de ce ai rata o astfel de ocazie? Doi, cred că fiecare își imaginează, știți cum sunt femeile care își iau un bărbat și cred că îl vor schimba. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Toate femeile își imaginează că îl schimbă. Pentru că nimeni nu se schimbă niciodată, mai ales adulții. Și cred că dânsul și ceilalți chiar și-au imaginat că au șanse să formeze acest guvern, că vor putea negocia și că vor putea obține sprijinul partidelor pentru votul în Parlament.”
Elena Udrea: „Dintre toți, cred că cele mai mari șanse le are Luca Niculescu”
În ciuda dificultăților politice, Elena Udrea consideră că Luca Niculescu are un avantaj față de ceilalți candidați propuși până acum pentru conducerea Guvernului. Fosta ministră susține că acesta nu a avut conflicte cu liderii partidelor și nici nu s-a remarcat prin atacuri politice, ceea ce i-ar putea permite să poarte discuții cu mai multe formațiuni fără tensiuni provocate de trecut.
„Dintre toți, cred că cele mai mari șanse le are Luca Niculescu. De ce? Pentru că nu a deranjat pe nimeni. Adică nu este secretar de stat, a lucrat cu partidele, pentru că este în Guvern în momentul acesta, este cunoscut, nu a avut conflicte politice cu nimeni, nu a ieșit, nu știu, să îl critice pe unul sau pe altul până acum, că nu a avut activitate politică. Și atunci nu sunt lucruri din trecut care să creeze, nu știu, probleme de comunicare cu partidele și cu liderii politici. Nici nu poți spune că este un tehnocrat în totalitate, pentru că totuși a fost afiliat.”
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