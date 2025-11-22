Ministrul Alexandru Rogobete: Noul Centru de Mari Arși de la Timișoara va fi unul complex; vor urma reforme de fond în sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că noul Centru de Mari Arși (CMA) din cadrul Spitalului Județean Timișoara, care va deveni operațional de anul viitor, va fi unul complex, dotat cu un număr mare de paturi de anestezie, terapie intensivă, bloc operator și personal care va fi super-specializat în țară și în Occident.

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