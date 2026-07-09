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Zi decisivă pentru Viorel Pașca. Șeful azilelor ilegale află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii

Viorel Pașca. Sursa foto: Inquam Photos /George Călin

Viorel Pașca. Sursa foto: Inquam Photos /George Călin

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 07:38
Sursărealitatea.net

Zi decisivă pentru Viorel Pașca! Șeful azilelor ilegale de la Bihor află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii, după ce procurorii DIICOT au contestat decizia luata de judecători și au cerut o măsură mai dură în cazul lui Pașca. Între timp, acesta a primit o amendă de un milion de lei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor.

În fața procurorilor ar putea ajunge și Ilie Bolojan pentru a da explicații in acest caz.

Chiar dacă premierul demis susține că nu știa nimic despre azilul groazei, există mai multe documente semnate de Ilie Bolojan pe vremea când era șef la Consiliul Județean Bihor, documente care atestă faptul că asociația lui Pașca era cunoscută de conducerea județului

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