Farul – Rapid 1-1. Giuleștenii pierd ocazia de a se apropia de liderul Dinamo în Superliga

Farul – Rapid 1-1 în etapa a 15-a din Superliga. Giuleștenii pierd ocazia de a reduce diferența față de liderul Dinamo. Vezi marcatorii și clasamentul.
Rapid București a obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, în deplasarea cu Farul Constanța, în etapa a 15-a din Superliga. Giuleștenii au ratat astfel șansa de a profita de pasul greșit făcut de liderul Dinamo și de a reduce diferența din clasament.
Partida disputată sâmbătă seară, pe stadionul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a încheiat turul sezonului regulat din Superliga cu puncte împărțite între cele două formații.
Rapid a deschis scorul în prima repriză
Echipa din Giulești a început mai bine întâlnirea și a pus presiune asupra defensivei constănțene încă din primele minute. Olimpiu Moruțan a fost unul dintre cei mai activi jucători ai oaspeților, încercând în repetate rânduri să-l surprindă pe portarul Rafael Munteanu.
Superioritatea Rapidului s-a concretizat în minutul 32. Vladan Bubanja a trimis mingea în poartă cu un șut din interiorul careului, execuția fiind deviată și făcând imposibilă intervenția goalkeeperului Farului.
Gazdele nu au reușit să găsească drumul spre gol până la pauză, însă situația s-a schimbat după reluarea jocului.
Farul a egalat prin Răzvan Tănasă
Formația pregătită de Farul a revenit mult mai determinată de la cabine, iar egalarea a venit în minutul 53.
Răzvan Tănasă a avut o acțiune individuală foarte bună, l-a depășit în dribling pe Alexandru Pașcanu și a finalizat cu un șut puternic, cu piciorul stâng, aproape de vinclu. Astfel, tabela a indicat 1-1.
După restabilirea egalității, ambele echipe au căutat golul victoriei. Denis Alibec a încercat să dea lovitura pentru formația gazdă, în timp ce Rapid a răspuns prin Vladan Bubanja, Răzvan Onea și Olimpiu Moruțan.
În ciuda ocaziilor apărute la ambele porți, niciuna dintre formații nu a mai reușit să înscrie, iar Farul Constanța și Rapid București au încheiat partida la egalitate.
Rapid rămâne la două puncte în spatele lui Dinamo
Remiza de la Ovidiu o menține pe Rapid pe locul al treilea în clasamentul Superligii, cu 31 de puncte. Formația giuleșteană se află la două puncte în urma liderului Dinamo și la un punct de Universitatea Craiova, care urmează să evolueze împotriva celor de la CFR Cluj.
De cealaltă parte, Farul Constanța ajunge la 24 de puncte și ocupă poziția a șasea, ultima care asigură calificarea în play-off.
Pentru Rapid, rezultatul reprezintă o oportunitate ratată de a pune presiune suplimentară pe liderul campionatului, într-un moment important al luptei pentru primele poziții din Superliga.