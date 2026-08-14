Fotbal: Nuno Campos (Dinamo): Rapid este un adversar foarte dificil, dar avem armele noastre

Scris de Stoica Marian Publicat: 14 aug. 2026, 15:17

Antrenorul formației Dinamo București, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferință de presă susținută înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a 5-a a Superligii, că giuleștenii reprezintă un adversar foarte dificil, dar a subliniat că echipa sa are propriile arme și trebuie să se concentreze în primul rând asupra propriului joc.

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