Administrația Prezidențială și-a redus cheltuielile cu 30% în 2025, anunță Nicușor Dan

În urmă cu jumătate de an, președintele estima o scădere a cheltuielilor cu 20%

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că Administrația Prezidențială a redus cheltuielile în 2025 cu 30%, respectiv cu 30 de milioane de lei, o diminuare mai mare decât cea de 20% asumată inițial în luna iulie.

Șeful statului a precizat, într-o postare pe Facebook, că reducerea depășește angajamentul făcut la conferința de presă din 14 iulie, când anunța că instituția va contribui la efortul de austeritate prin scăderea bugetului propriu cu aproximativ 20 de milioane de lei la rectificarea bugetară.

Ulterior, la finalul lunii septembrie, Nicușor Dan a transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru 2025, măsură despre care afirma că este rezultatul unei analize atente a cheltuielilor.

Președintele a subliniat că participarea Administrației Prezidențiale la restrângerile bugetare este un gest de responsabilitate și de solidaritate cu cetățenii, în contextul dificultăților economice.