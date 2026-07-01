Actualitate· 1 min citire

Zelenski anunță o nouă lovitură în inima Rusiei: rafinărie atacată la peste 1.300 de kilometri de front

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 15:34

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria de petrol din orașul Ufa, aflată la peste 1.300 de kilometri de linia frontului. Potrivit liderului de la Kiev, atacul face parte din strategia Ucrainei de a viza infrastructura esențială din interiorul teritoriului rus.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a transmis că operațiunile cu rază lungă de acțiune continuă să fie desfășurate împotriva unor obiective considerate importante pentru Rusia.

„În fiecare zi, planul nostru de a impune sancţiuni ucrainene pe distanţe lungi este pus în aplicare”, a transmis Zelenski pe rețeaua X, referindu-se la atacurile ucrainene în adâncimea teritoriului rus.

Președintele ucrainean a susținut că aceste acțiuni reprezintă o reacție la atacurile lansate de Moscova asupra Ucrainei.

„Acesta este un răspuns pe deplin just la tot ceea ce face Rusia împotriva noastră”, a subliniat el.

Totodată, liderul de la Kiev a anunțat că forțele ucrainene au vizat și o instalație militar-industrială din regiunea rusă Penza, pe care a descris-o drept un obiectiv strategic implicat în producerea de componente pentru armamentul cu rachete folosit de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, instalația se află la aproximativ 600 de kilometri de linia frontului, iar atacul se înscrie în seria operațiunilor prin care Ucraina încearcă să reducă capacitatea militară și logistică a Rusiei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

volodimir zelenskiucraina

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe