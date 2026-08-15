Advertising
Sport· 1 min citire
Liga 2: Încă un eşec pentru CS Dinamo, scor 0-1, cu Metalul Buzău
Fotbal Liga 2
Publicat15 aug. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:
Citește și
- 11:25Casa Albă continuă să-l susţină pe Gianni Infantino: „Oamenii sunt invidioşi pe cei care realizează lucruri măreţe”
- 11:21Interul lui Chivu l-a împrumutat pe Davide Frattesi la Lazio Roma
- 09:30Superliga: FC Argeş - Farul Constanţa 1-1
- 09:27David Popovici, după ce a cucerit Parisul: "Ici c'est Roumanie!"
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News