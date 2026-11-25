Alertă MAE pentru românii care merg în Grecia!
Avertizare de călătorie MAE
MAE avertizează românii care călătoresc în Grecia: grevă generală și manifestații pe 25-26 noiembrie 2026. Navele rămân în porturi, iar zborurile pot avea întârzieri.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Grecia, tranzitează această țară sau au planificate deplasări în următoarele zile. În perioada 25-26 noiembrie 2026 este programată o grevă generală, însoțită de manifestații în Atena și în alte orașe elene. Acțiunile sindicale ar putea provoca perturbări importante ale transportului maritim, aerian, feroviar și rutier.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, turiștii trebuie să se pregătească pentru modificări ale programelor de transport și eventuale întârzieri. Cele mai importante probleme sunt așteptate în transportul naval, unde navele vor rămâne în porturi pe durata grevei.
Grevă generală în Grecia. Navele rămân blocate în porturi
Confederația Maritimă Panelenă a anunțat că navele nu vor părăsi porturile în perioada grevei generale. Măsura poate afecta planurile turiștilor care au programate deplasări cu feribotul către insulele grecești sau între diferite destinații de pe litoral.
Călătorii sunt sfătuiți să verifice în prealabil situația curselor maritime și eventualele modificări ale programului de navigație.
Pentru informații actualizate despre traficul naval, MAE recomandă consultarea platformei autorităților portuare din Grecia: https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece.
Zboruri întârziate și posibile probleme în transportul feroviar și rutier
Greva generală ar putea afecta și transportul aerian. Ministerul Afacerilor Externe avertizează că sunt posibile modificări ale orarelor de zbor și întârzieri ale curselor operate pe aeroporturile din Grecia.
Nici transportul feroviar și rutier nu este exclus din lista sectoarelor care ar putea întâmpina dificultăți.
Românii care au bilete de avion, rezervări la feribot sau călătorii planificate cu trenul și autocarul sunt sfătuiți să verifice informațiile furnizate de operatorii de transport înainte de plecare.
De asemenea, turiștii trebuie să ia în calcul eventuale modificări ale itinerariilor și întârzieri care le-ar putea afecta conexiunile de transport.
Unde pot suna românii care au nevoie de ajutor în Grecia
MAE le reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Atena și al Consulatului General al României la Salonic.
Pentru solicitări de asistență consulară sunt disponibile următoarele numere de telefon:
Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879;
Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatori în regim permanent.
Pentru situații dificile, speciale sau care necesită intervenție de urgență, cetățenii români pot apela următoarele numere:
Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222;
Consulatul General al României la Salonic: +30 690 647 9076.
Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în Grecia
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile oficiale și să consulte alertele de călătorie înainte de a pleca la drum.
Informații actualizate pot fi găsite pe site-ul oficial al MAE, la secțiunea dedicată sfaturilor și alertelor de călătorie, precum și pe paginile Ambasadei României la Atena și Consulatului General al României la Salonic.
Totodată, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă recomandări și informații utile pentru deplasările în afara țării.
Greva generală din 25 și 26 noiembrie poate afecta inclusiv turiștii care au deja vacanțe rezervate în Grecia. Autoritățile recomandă verificarea programului mijloacelor de transport și contactarea operatorilor înainte de efectuarea deplasărilor.
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