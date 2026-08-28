Programul complet din Liga Campionilor! Real Madrid va înfrunta toți românii din competiție!

Joi, 27 august, a avut loc tragerea la sorți a tabloului principal din Liga Campionilor. Real Madrid, prima echipă extrasă, va juca împotriva tuturor românilor aflați în competiție.
Inter Milano va avea un program dificil în grupa principală.
Echipa antrenată de Cristi Chivu va primi vizita lui Liverpool și va merge pe „Bernabeu”, unde românul își va înfrunta mentorul, pe Jose Mourinho.
PSV-ul lui Dennis Man va avea, la rându-i, un program dificil, cele mai dificile adversare fiind cele două forțe din Madrid, Real și Atletico.
De Real Madrid nu a scăpat nici celălalt român aflat în competiție, Răzvan Marin, care va mai înfrunta cu AEK Atena forțe europene precum Manchester City, Dortmund sau Roma.
Echipele din urna 1:
Real Madrid: Inter (a), Arsenal (d), PSV (a), Roma (d), Leipzig (a), Șahtior (d), LASK (a), AEK (d)
Manchester City: PSG (a), Barcelona (d), Sporting (a), Porto (d), Napoli (a), Leipzig (d), AEK Atena (a), Lens (d)
Inter: Liverpool (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Dortmund (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Stuttgart (a), Slovan Bratislava (d)
Barcelona: Manchester City (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Galatasaray (d), Como (a), Sabah (d)
Atletico Madrid: Bayern Munchen (a), Liverpool (d), Manchester United (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Viking (a), Stuttgart (d)
PSG: Barcelona (a), Manchester City (d), Roma (a), Aston Villa (d), Galatasaray (a), Villarreal (d), Slovan Bratislava (a), Como (d)
Liverpool: Atletico Madrid (a), Inter (d), Porto (a), Brugge (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), LASK (d)
Arsenal: Real Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Betis (d), Lille (a), Napoli (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)
Bayern Munchen: Arsenal (a), Atletico Madrid (d), Betis (a), Manchester United (d), Bodo/Glimt (a), Lille (d), Slavia Praga (a), Viking (d)
Echipele din urna 2:
Brugge: Liverpool (a), Inter (d), Aston Villa (a), PSV (d), Bodo/Glimt (a), Napoli (d), Lens (a), Stuttgart (d)
Dortmund: Inter (a), Arsenal (d), Betis (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Bodo/Glimt (d), AEK (a), Sabah (d)
Porto: Manchester City (a), Liverpool (d), PSV (a), Betis (d), Napoli (a), Feyenoord (d), Slavia Praga (a), LASK (d)
Aston Villa: PSG (a), Barcelona (d), Dortmund (a), Brugge (d), Fenerbahce (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slavia Praga (d)
Betis: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Porto (a), Dortmund (d), Feyenoord (a), Lille (d), Como (a), Slovan Bratislava (d)
Roma: Real Madrid (a), PSG (d), Sporting (a), Manchester United (d), Lille (a), Fenerbahce (d), Slovan Bratislava (a), AEK Atena (d)
Manchester United: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Sporting (d), Leipzig (a), Villarreal (d), Sabah (a), Como (d)
Sporting: Barcelona (a), Manchester City (d), Manchester United (a), Roma (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Lens (d)
PSV: Atletico Madrid (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Porto (d), Șahtior (a), Leipzig (d), Stuttgart (a), Viking (d)
Echipele din urna 3:
Șahtior: Real Madrid (a), Inter (d), Sporting (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Leipzig (d), AEK (a), Slovan Bratislava (d)
Villarreal: PSG (a), Liverpool (d), Manchester United (a), Dortmund (d), Napoli (a), Fenerbahce (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)
Bodo/Glimt: Atletico Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Brugge (a), Lille (a), Napoli (d), LASK (a), Lens (d)
Leipzig: Manchester City (a), Real Madrid (d), PSV (a), Manchester United (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Lens (a), Como (d)
Fenerbahce: Liverpool (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Șahtior (d), Slavia Praga (a), LASK (d)
Feyenoord: Inter (a), Barcelona (d), Porto (a), Betis (d), Leipzig (a), Galatasaray (d), Como (a), Viking (d)
Galatasaray: Barcelona (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Lille (d), Stuttgart (a), AEK (d)
Napoli: Arsenal (a), Manchester City (d), Brugge (a), Porto (d), Bodo/Glint (a), Villarreal (d), Viking (a), Sabah (d)
Lille: Bayern Munchen (a), Arsenal (d), Betis (a), Roma (d), Galatasaray (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), Stuttgart (d)
Echipele din urna 4:
Lens: Manchester City (a), Liverpool (d), Sporting (a), Brugge (d), Bodo/Glimt (a), Leipzig (d), Como (a), Slavia Praga (d)
Slavia Praga: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Aston Villa (a), Porto (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), Sabah (d)
Sabah: Barcelona (a), Arsenal (d), Dortmund (a), Manchester United (d), Napoli (a), Villarreal (d), Slavia Praga (a), Viking (d)
Stuttgart: Atletico Madrid (a), Inter (d), Brugge (a), PSV (d), Lille (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slovan Bratislava (d)
Como: PSG (a), Barcelona (d), Manchester United (a), Betis (d), Leizpig (a), Feyenoord (d), AEK (a), Lens (d)
LASK: Liverpool (a), Real Madrid (d), Porto (a), Sporting (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), AEK (d)
Viking: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), PSV (a), Aston Villa (d), Feyenoord (a), Napoli (d), Sabah (a), Stuttgart (d)
AEK Atena: Real Madrid (a), Manchester City (d), Roma (a), Dortmund (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Como (d)
Slovan Bratislava: Inter (a), PSG (d), Betis (a), Roma (d), Șahtior (a), Lille (d), Stuttgart (a), LASK (d)